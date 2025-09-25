Antonio Laje contó el preocupante motivo por el que estuvo lejos de la TV: me tuvieron que..."

"El viernes yo me interné en el sanatorio de Las Lomas. Me tuvieron que hacer una ablación cardíaca, por una arritmia, una fibrilación auricular que me apareció", compartió Antonio, desde la pantalla de la señal de noticias. "Cuando fui a renovar el certificado médico aeronáutico, como me aparece, obviamente tuve que hacer todos los estudios, y terminé el viernes en el sanatorio de las Lomas".

"Yo siempre, en esto marco mucho la empatía y el afecto con que te tratan", dijo Laje, en referencia al tratamiento que recibió por parte del personal médico del lugar", dijo el comunicador.

"Para mí es central, por eso siempre recuerdo alguna frase que me dijo por allí un doctor cuando tuvieron que atender a mi hijo que es 'los médicos una vez por año deberían internarse como pacientes para saber lo que se siente'", reflexionó el conductor.

LAJE HABLÓ DE SU PROBLEMA DE SALUD

" Y entonces cuando te encontrás con médicos que saben lo que se siente, te sentís sumamente contenido, así que un agradecimiento enorme", dijo Antonio, visiblemente movilizado por la situación que le tocó atravesar, en los últimos días, y que estaba lejos de sus cálculos.

La medicina actual ofrece una nueva alternativa para los de los pacientes que sufren problemas cardíacos. Una de esas técnicas es la ablación cardíaca, un procedimiento utilizado para tratar ciertos tipos de arritmias, es decir, alteraciones en el ritmo normal del corazón, tal como le ocurrió a Laje.