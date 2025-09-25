El pase del año: ¿A qué canal se va Beto Casella?

"Todo el tiempo tengo un par de propuestas latentes. Vamos a ver cómo se desenvuelven los próximos días. Quiero que no haya ninguna situación injusta con ninguno de mis compañeros. Hasta ahí puedo decir", dijo Beto, en los últimos días, tras instalarse la versión de que, después de 20 años en la pantalla del barrio de Colegiales, se iría....

"Todos los años en septiembre los canales empiezan a tantearnos. Nos hacen ofertas para que Bendita se vaya del Nueve. Yo me junto por cortesía, siempre almorzamos, tomamos café...", dijo Casella, sobre su "modus operandi" de todos los años. Pero, pero, pero... este año la historia es otra, porque el conductor ya está casando de los descuidos de El 9 para con él.

"Pero este año les estoy prestando mucha más atención", advirtió el animador, dejando en claro que, dentro de sus grandes alternativas laborales para el 2026, está la gran posibilidad de que empiece un nuevo ciclo, pero ya en otro canal. Y que sus dos décadas en el prime time de su emisora actual, pasen a ser historia.

BETO SE VA DE EL 9

En el programa Vamos las chicas, por el Canal de la Ciudad, se comunicaron con Beto que confirmó, en primera persona, que está próximo a firmar con otro canal. Y que se trata, nada más ni nada menos, que de una señal líder en audiencia que planea reforzar su grilla de cara al próximo año.

"Hoy por hoy, estamos muy cerca de El 13", dijo Casella, en diálogo con el programa conducido por Mercedes Corderó. Lo que faltaría definir es si puede o no llevar el nombre Bendita Tevé considerando que los derechos son de El 9. ¿La nueva apuesta de Beto logrará llevar el mismo título o tendrá que cambiarlo? Veremos veremos y después lo sabremos...