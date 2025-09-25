Rihanna presentó a su tercer hija, Rocki

La noticia emociona a los fans porque, hasta ahora, la pareja solo había confirmado públicamente a sus dos hijos varones: RZA, de 3 años, y Riot, de 2. Tanto Rihanna como A$AP Rocky habían expresado en entrevistas su deseo de tener una niña.

Rihanna y su niña

De hecho, el rapero había declarado a la revista Elle: “Espero que sea una niña. Realmente lo espero. Estamos rezando para que sea una niña”. Además, agregó: “Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy distinto de los otros dos. Se nota por la experiencia”.

La pareja comenzó su relación en 2019 y desde entonces ha compartido momentos especiales con sus seguidores, aunque mantienen un perfil bastante privado sobre su vida familiar. A$AP Rocky incluso sembró dudas sobre un posible casamiento: “¿Cómo sabes que ya no soy un esposo? Aún no lo voy a confirmar”, dijo recientemente.

Con la llegada de Rocki, Rihanna y A$AP Rocky celebran un momento familiar único, equilibrando su vida personal con sus exitosas carreras musicales. Los seguidores de la artista ya muestran su alegría y cariño en redes sociales, celebrando el nacimiento de la primera hija de la pareja, que llega a completar su hermosa familia con tres hijos.