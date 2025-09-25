Rihanna presentó a su tercer hija, Rocki

La cantante y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primera hija, Rocki Irish Mayers, y compartieron la primera foto en Instagram.
Rihanna y A$AP Rocky sorprendieron al mundo al presentar a su tercera hija, Rocki Irish Mayers. La cantante compartió en Instagram la primera imagen de la bebé, anunciando que nació el 13 de septiembre de 2025. En la foto, Rihanna aparece abrazando a Rocki, mientras que su mensaje fue breve pero emocionante: “Rocki Irish Mayers. Septiembre 13, 2025”.
La noticia emociona a los fans porque, hasta ahora, la pareja solo había confirmado públicamente a sus dos hijos varones: RZA, de 3 años, y Riot, de 2. Tanto Rihanna como A$AP Rocky habían expresado en entrevistas su deseo de tener una niña.
De hecho, el rapero había declarado a la revista Elle: “Espero que sea una niña. Realmente lo espero. Estamos rezando para que sea una niña”. Además, agregó: “Siento que va a ser una niña. Este embarazo es muy distinto de los otros dos. Se nota por la experiencia”.
La pareja comenzó su relación en 2019 y desde entonces ha compartido momentos especiales con sus seguidores, aunque mantienen un perfil bastante privado sobre su vida familiar. A$AP Rocky incluso sembró dudas sobre un posible casamiento: “¿Cómo sabes que ya no soy un esposo? Aún no lo voy a confirmar”, dijo recientemente.
Con la llegada de Rocki, Rihanna y A$AP Rocky celebran un momento familiar único, equilibrando su vida personal con sus exitosas carreras musicales. Los seguidores de la artista ya muestran su alegría y cariño en redes sociales, celebrando el nacimiento de la primera hija de la pareja, que llega a completar su hermosa familia con tres hijos.
comentar