Confirmado: Coco Sily se casa con Chimi

Según explicó Coco, la boda será una fiesta “a lo grande”, con un salón preparado especialmente para recibir a familiares y amigos. Además, tendrán a una madrina muy especial: Lizy Tagliani. “La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”, afirmó el actor.

El actor también reveló que contará con un sacerdote cercano a ambos para bendecir la ceremonia, lo que le dará un toque íntimo y emotivo al evento. “Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”, agregó.

La propuesta de casamiento

Sobre la propuesta, Coco contó que fue sencilla y divertida: “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”. La pareja, que está junta desde octubre de 2023, decidió dar este paso luego de superar el difícil momento que Coco vivió tras su separación de Cecilia “Caramelito” Carrizo.

La boda de Coco Sily y Chimi Meza no solo será un festejo de su amor, sino también un encuentro cercano con amigos y familiares, donde la alegría y la emoción se combinarán con la personalidad única de ambos. Sin dudas, será uno de los eventos más esperados del año en el mundo del espectáculo argentino.