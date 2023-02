Shakira, tras su separación con Piqué: "Me siento completa"

"Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela para aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad", expresó Shakira en una entrevista al programa mexicano En Punto.

A su vez, consideró que "hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras", sobre los comentarios que se viralizaron sobre cómo se trató su separación.

Y remarcó: "No todos los sueños en la vida se cumplen. Hay sueños que se rompen y que hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir. Antes compraba esa historia de que una mujer necesitaba a un hombre para completarse".

"Creo que esa historieta he logrado comprenderla desde otra perspectiva. Yo me basto a mí misma en la vida, he logrado sentir que soy suficiente, me siento completa", subrayó.

Esta entrevista es la primera que brinda Shakira luego de la ruptura con Piqué, el padre de sus hijos Milán y Sasha, con el que en diciembre pasado firmó un acuerdo para quedarse a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).

En cuanto al éxito (Sesión 53) que protagonizó durante el verano con el productor argentino Bizarrap, Shakira dijo: "Entré al estudio de una forma y salí de otra. Es una de las cosas que le agradezco a Biza, esa oportunidad de desahogarme y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en otro lugar si no fuera por esa canción".

Shakira y Bizarrap.webp

La colombiana insistió en que la música la ayudó en su proceso de duelo y aseguró que "lo contrario de la depresión es la expresión".