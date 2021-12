ShowMatch: habrían encontrado a dos participantes teniendo sexo

Luego de que trascendiera una presunta separación de la bailarina con su prometido, Nicolás Smirnoff, quien meses atrás le propuso casamiento en la pista de ShowMatch, las versiones affaire entre Bayona y Guerci no paran de crecer.

"Tengo malas noticias para esta pareja porque ayer ( por el lunes) en los camarines de Polka, y no se preocupen los de la 1-5/18, que no es por ellos... es por Guerci y Bayona, quienes en un momento... Esto es típico de telenovelas", comenzó diciendo este martes Ángel de Brito sin dar demasiadas precisiones al aire en Los ángeles de la mañana (LAM).

Y sumó: "Hay un testigo presencial, una famosa que trabaja en la producción, y abrió la puerta del camarín. Estaban Bayona y Guerci... No estaban elongando ni entrando en calor. Estaban como en una situación confusa...".

"Estaban acostados en el piso, en silencio, y estaba bien despiertos, no estaban durmiendo una siestita", sumó el conductor de El Trece y jurado de La Academia.

Además, el periodista dijo que los compañeros de certamen se encontraban"en posición horizontal" y que ella "no quedó sorprendida con la situación...".

Finalmente, De Brito contó que Lourdes Sánchez fue quien abrió la puerta del camarín en donde estaban acostados Mario y Soledad. Y aunque minutos más tarde ella desmintió esa data, confirmó el incómodo momento en los entretelones de La Academia.

"Yo no los vi", lo corrigió la mujer de Pablo el Chato Prada y explicó: "A mí me contaron mis amigos de la productora que Mario y Sole están en la parte de camarines que son los no vips, son los de las carpas para los que arrancan".

"Resulta que esos camarines son muy pegados el uno al otro y se empezaron a escuchar ruidos raros desde el de Mario y como que de repente se cae un espejo lo que provoca que se abra la puerta sola y justo pasaban unas personas y vieron que en el piso estaban en una pose muy sensual Mario con Sole", siguió diciendo Sánchez.