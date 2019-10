Nacida como Susan Alexandra Weaver, hija de una actriz y un ejecutivo de TV, la actriz cambió su nombre a los 14 años por el que todos conocen, tras leerlo en la novela El Gran Gatsby. “Era muy alta y necesitaba un nombre más largo”, justificó en alguna entrevista, haciendo referencia a los 1,82 centímetros que ostenta su cuerpo.

La actriz que se convirtió en una de las primeras heroínas de armas tomar en el cine mainstream norteamericano y llegó a estar nominada por partida doble en 1988 (por las dos películas que figuran en este ranking) aunque no ganó ninguno.

Casada desde hace 35 años con el director Jim Simpson, la actriz fue madre de una niña, y desde hace tres décadas es una de las más conocidas defensoras del medio ambiente en Hollywood.

Por eso, en su ingreso a su séptima décadas de vida, la homenajeamos con un recorrido por sus siete mejores films:

Alien El Octavo Pasajero (Alien, 1979) y Aliens El Regreso (Aliens, 1987)

Trailer de Alien (1979)

Comenzamos el ranking haciendo trampa para poder meter un film más pero lo cierto es que en Alien y Aliens El Regreso, Sigourney logra pasar de un film de terror a uno de terror y acción, y su personaje atraviesa esta transición –que en la vida real pasó a lo largo de 8 años- de una forma realmente impecable. Asimismo, con su Ellen Ripley, Weaver logró imponer el prototipo de heroína femenina que no le teme a nada y que es tanto o más dura que sus equivalentes masculinos.

Los Cazafantasmas (Ghostbusters, 1984)

Tariler de Cazafantasmas (Ghostbusters, 1984)

A pesar de que en esta película deja de lado los laureles obtenidos con su Ellen Ripley de Alien, la presencia de la actriz complementa perfectamente el humor de los cómicos Bill Murray, Dan Aykroid y Rick Moranis, nivelando la tensión dramática, y otorgando un toque de distinción en el aspecto actoral. La comedia se transformó en una de las más exitosas del cine norteamericano y tuvo una segunda entrega en 1989 y una remake en 2016 de las que también fue parte.

Gorilas en la Niebla (Gorillas in the Mist, 1988)

Trailer de "Gorilas en la Niebla"

El film de Michael Apted se convirtió en su momento en uno de los clásicos del cine destinados a hacer tomar conciencia de la importancia de cuidar a todas las especies animales de África. Weaver interpreta a Dian Fossey, una científica que comienza a relacionarse con gorilas en ese continente, y entra en conflicto con cazadores furtivos que buscan a esos animales por sus pieles.

Secretaria Ejecutiva (Working Girl, 1988)

Trailer de "Secretaria Ejecutiva"

Una de las primeras incursiones como villana de Sigourney la encuentra enfrentándose nada menos que a Melanie Griffith por su puesto dentro de una poderosa empresa de bienes raíces, en la que Harrison Ford se transforma en el interés amoroso de ambas. Una gran comedia de Mike Nichols, el mismo de El Día del Delfín (Day of the Dolphin, 1973) y Angels in América (2003)

La Muerte y la Doncella (Death and the Maiden, 1994)

Trailer de "La Muerte y la Doncella"

Un duelo actoral sin precedentes entre Weaver y Ben Kingsley en una película de Roman Polanski basada en una obra teatral del argentino Ariel Dorfman. Una mujer está convencida de que uno de sus vecinos la raptó y violó en su juventud, y está dispuesta a averiguar la verdad y a tomar represalias. Una muestra de la filmografía de Polanski imperdible.

Héroes Fuera de órbita (Galaxy Quest, 1999)

Trailer de "Heroes Fuera de órbita" (Galaxy Quest)

Sigourney vuelve al género de la ciencia ficción con una comedia que parodia claramente a las series como Viaje a las Estrellas (Star Trek). El elenco de una legendaria serie de ciencia ficción es abducido por una raza de aliens que cree que las transmisiones que recibieron de la Tierra son reales y ahora los necesitan para que los ayuden con una raza de hostiles.

Avatar (2009)

Trailer de "Avatar"

Pasaron 22 años hasta que se volvió a repetir una colaboración entre Sigourney Weaver y James Cameron, pero finalmente ocurrió en Avatar, un film de ciencia ficción tan atrapante como mágico, en el que el realizador canadiense aplicó lo más avanzado en tecnología para crear un mundo ficticio. En este film, Weaver encarna a la doctora Grace Augustine, una bióloga que llega al planeta Pandora con una avanzada de colonización, y toma contacto con los seres que habitan el mismo, los Na´vi, quienes le muestran las maravillas de su civilización.

