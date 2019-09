Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Valeria Archimó se mostró sorprendida por la declaración de su ex marido y por su presencia en los medios. "Yo nunca lo vi a Marín sentarse en ningún lado y decir ´yo mato por esta persona o es mi hermana´. Nunca lo escuché decir ´mato por la madre de mi hija´", le comentó punzante Ángel de Brito a la bailarina.

ADEMÁS:

"No sé, eso ya tiene que ver con Guille. Él tiene otro lugar (en los medios). Es productor empresarial y tiene otra distancia, no está para sentarse a hablar. Pero está hablando. Una gira de prensa... sentarte a hablar de estas cosas, no. Se prestó al juego mediático. Y no sé por qué", respondió sin disimular el asombro y titubeante Valeria.

Sin embargo la bailarina no quiso entrar en polémicas con su ex, ya que ambos tienen una hija en común, y agregó: "Es importante tener un buen vínculo por nuestra nena. Si yo no tuviera una hija con él, sería borrón y cuenta nueva. Si hoy está con Sol, yo ya solté, pero si el rumor viene del verano... Él me lo negó. Y Sol me dijo que estaba con alguien".