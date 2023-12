Silvina Escudero rompió el silencio sobre el mal momento que está atravesando

La panelista de Mañanísima (El Trece) dio a conocer la información que, en las últimas horas, se comunicó con la bailarina y ella la autorizó a dar la información sin entrar en detalles y pidió, especialmente, que aclare que no era un tema con su pareja: no está separada de Federico, con quien lleva casi ocho años de relación, y un año y medio de casada.

Todo comenzó con distintos posteos que Silvina compartió en las redes sociales. En cada uno de ellos, generó preocupación porque eran frases que denotaban tristeza. "Pasada la crisis, quédate con el que te llamó, escribió o se preocupó por saber cómo estabas. Es por ahí", decía uno de los tantos posteos que publicó la bailarina en su cuenta oficial de Instagram.

En ese contexto, Berardi le escribió para ver cómo se encontraba. "Le escribí y me dijo que no estaba separada. Al contrario, cumplía un año de casada y no lo pude ni festejar", reveló la panelista del programa conducido por Carmen Barbieri en eltrece.

A pesar de que todo indicaba que se trataba de una crisis matrimonial, Silvina lo negó en la voz de Berardi "me autoriza a decir que está pasando por un momento delicado y complicado. Aún no se siente lista para contarlo". Luego, añadió: "Evidentemente mi descargo son las frases en Instagram".

Para finalizar, en la conversación que tuvo con la panelista, Silvina Escudero cerró diciendo: "No quiero hablar demasiado pero sí estoy pasando un momento difícil, muy complicado que no tiene que ver con mi matrimonio", reiteró la bailarina.