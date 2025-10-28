¿Será posible el encuentro entre Maxi López y Mauro Icardi?

El actual representante de jugadores reflexionó sobre su estadía en nuestro país, su relación actual con su ex y la cercanía que mantiene con sus hijos actualmente, algo que antes era imposible “Pudimos superarlo, nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el cual dijimos ‘No queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos’. Llevó mucho tiempo, pero era algo que queríamos los dos. Lo charlamos, lo maduramos y hoy gracias a Dios estamos bien y podemos compartir un montón de cosas que antes no y yo festejo eso porque me gusta estar cerca siempre de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”.

Maxi

Si bien reconoció que no fue fácil y que necesito sanar, celebró la amistad que creó actualmente con Wanda Nara “Hay veces que uno tiene que sanar, tranquilizarse y llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados. Yo no quería estar más peleado con ella, quería estar cerca de los chicos. Y la verdad que dejamos un poco todas las diferencias de lado y bueno, ahora estamos disfrutando de este momento”.

Maxi López manifestó su felicidad de poder recomponer el vínculo con sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto: “Costó, no los veía desde enero, pero pasé las Navidades con ellos este último diciembre, después de muchos años, así que estoy feliz y quiero que sigamos así”.

maxi (1)

Por su parte, Ángel de Brito -desde estudios- quiso saber qué haría él si se reencontrara con Mauro Icardi, teniendo en cuenta los escándalos recientes y la denuncia por violencia a uno de sus hijo expresó “Seguiré de largo” y agregó “Ella (por Wanda) tiene que tener relación con él por el tema de las chicas y estaría bueno que en algún momento se puedan poner de acuerdo también”.

Además, Maxi López cerró contundente con “Es que ya lo hicimos en el pasado. Yo fui a un cumpleaños de uno de los chicos, estuve adentro del departamento de ellos. Yo cuando se trata de mis hijos, el orgullo lo dejo de lado. Lo único que quiero es que puedan arreglar sus cosas, y las nenas también están tranquilas”.