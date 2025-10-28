Qué pasará con el futuro de Mirtha Legrand: ¿La diva se queda sin pantalla?

"Creo que soy un caso único... Estoy activa y con la mente y la memoria bien. ¡Tengo tantos años que no puedo creerlo! La vida ha sido muy generosa conmigo y además sigo disfrutando de todo. De mi trabajo, de mis amigos, de ver espectáculos, de mis compañeros, del país, de leer, de saber”, reflexionó Mirtha, algunos meses atrás.

"Hace 20 años que estoy diciendo ´este es mi último año´. Me da tanto placer hacer mi programa. Me hace tanto bien físicamente. Anímicamente, moralmente, en todo sentido. Me hace bien, me gusta, me da placer. Llegar a esta edad, seguir trabajando y mi cerebro, que está bien. Lo más importante es el cerebro. La mente”.

“Yo no sé qué pasa conmigo. Me emociona lo que sucede. Tanto cariño y toda una vida dedicada a esto, ¿no? A veces me saltan las lágrimas de emoción porque te dice cosas tan lindas y con tanto cariño", expresó Chiquita, haciendo un balance por todo su recorrido público.

MIRTHA EXPLICÓ POR QUÉ NO HACE TEATRO

"No me gusta, no. Tengo miedo de salir al escenario. Es la primera vez que lo cuento. Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme la letra. No sé, le tengo respeto. Me da miedo. Me gusta mucho verlo. Es muy difícil el teatro, chicos. Es muy difícil. En cine, cortas, repetir la escena. Es otra historia”, se sinceró Mirtha, desde su programa.

“No sé, es de respeto. El público que está ahí, tenés que gustarles. “Ay, a ver cómo está. Está gorda, está flaca, está linda, está fea”. Te juzgan ahí directamente”, se explayó Legrand, para argumentar su decisión de no subirse al escenario, aunque sea una asidua consumidora de piezas teatrales, al punto de que todas las semanas va a ver una obra distinta.