MasterChef Celebrity: el Turco García volvió por una noche

El exfutbolista Claudio “El Turco” García -hoy personalidad del streaming y las redes sociales- que fue concursante en la primera edición de este reality culinario de Telefe, que se emitió entre 2020 y 2021. En esa oportunidad fue el octavo eliminado de la competencia pero su presencia fue muy recordada por el público, tanto por su carisma como por su historia de vida.

"Necesitamos a un especialista, se van a morir. Viene directo de Turquía" fue la introducción -en broma- que hizo Damián Betular para presentar al "chef" que venía de visita.

Embed

En diálogo con Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, el exfutbolista reveló que le dio la receta más difícil a su colega Husaín. “Es turco y se la tiene que bancar” dijo el invitado, ya que su colega sí viene de ancestros turcos a diferencia de él, que solo tiene ese apodo.

García recorrió las estaciones junto con Martitegui y en la de Maxi López y el chef le hizo una recomendación de utilizar bastantes especias para que su plato “no quede como comida argentina”.

Los participantes obligados a cocinar en la noche de última oportunidad fueron Sofía “La Reini” Gonet, La Joaqui, Sofía Martínez, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio “El Turco” Husaín y Maxi López y sólo uno de ellos podía salvarse de la Gala de Eliminación.

Emilia Attias contó que visitó Turquía, pero Claudio Husaín reveló que de ese país solo tiene el apodo y Maxi -exesposo de Wanda-, indicó que muchas veces viajó hacia allí para ver a sus hijos cuando vivían con ella en Estambul y la conductora reveló que se había olvidado de ese "detalle".

Embed

El jurado de MasterChef Celebrity explicó que cuando Turquía pertenecía al Imperio Otomano, se expandió tanto en el mundo que su gastronomía llegó a influir en la comida griega, árabe, persa y balcánica, logrando así una combinación perfecta de sabores y texturas.

Las carnes de cordero y vaca son las que más se destacan en la comida turca, como así también el cilantro, perejil y la menta, o especias como ají molido, comino u otras especias dulces, tales como el cardamomo o la canela.

Embed

Finalmente, el jurado conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui tomó su decisión y eligió que quien se lleva el delantal blanco fue Emilia Attias.