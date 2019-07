Lo cierto es que, sin quererlo, la cantante Daniela –la misma que se comprometió al aire con el economista Javier Milei-reveló uno de los procesos más discutidos del ciclo: ella no pidió participar sino que fue convocada por la producción por su triste historia de vida.

ADEMÁS:

La cantante dejó en claro con su testimonio, que los productores del ciclo conducido por Santiago Del Moro eligen a los “famosos” que asisten a dedo y no a través de un proceso de selección como al resto de los concursantes menos célebres.

"Una sola vez había visto el programa, me llamaron de la producción. Me dicen 'Dani, tu número de teléfono me lo pasó un amigo que tenemos en común. Te estuvimos buscando hace tiempo porque la verdad es que nos gustaría invitarte'", le contó la cantante a Carla Conte y Rodrigo Lussich en Confrontados (El Nueve).

El gesto conmovedor de la cantante Daniela

Daniela fue convocada puntualmente para que relate la lucha que le dio su hija a un cánceer de colon, y de la que pudo salir adelante, por fortuna. Como agradecimiento, la artista decidió competir por los 130 mil pesos que necesitaba un niño llamado Lucas, que también batallaba contra el cáncer, y se plantó en esa cifra frente a Del Moro, que le preguntó todos los detalles sobre ese triste episodio de su vida.

Interesados por este detalle desconocido, Lussich y Conte indagaron un poco más a Daniela, que no estaba enterada de este modus operandi. "Honestamente, ellos me invitaron y no sabían nada de lo de Lucas, después me comentaron que había ido la mamá de Nicole Neumann y otro más, pero ellos me invitan al programa para que fuera con mi hija'", contó ella antes del fin de la transmisión.