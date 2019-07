¿Y Daniel Craig?

Según el Mail, el actor británico interpreta a James Bond pero retirado en la isla de Jamaica, justo donde pasó sus últimos años Flemming, y a él acudirá su sucesora. "Hay una escena crucial al principio de la película en la que M (jefe del servicio secreto interpretado por Ralph Fiennes desde hace dos films) dice 'entra, 007', y quien aparece es Lashana, que es negra, bella y mujer", indica el periódico, sin revelar la fuente que asegura que “Bond todavía es Bond, pero ha sido remplazado como 007 por esta impresionante mujer".

ADEMÁS:

¿Es creíble este rumor? Si, y mucho en tanto y en cuanto desde el estreno de 007 Spectre (2015) los productores vienen amagando, sobre todo tras la negativa de Craig a regresar, con rumores sobre un cambio dé género y de raza del agente, con nombres como Gillian Anderson, Charlize Theron y Idris Elba. La solución perfecta, en definitiva, parece haber sido unificar todo esto en una sola persona.

La entrega número 25 de Bond, que se filma en Italia y el Reino Unido, comienza cuando el MI6 británico decide volver a llamar a al agente, retirado en Jamaica, para que trate de salvar al mundo de un nuevo villano interpretado por el oscarizado Rami Malek, según el "Daily Mail".

El tabloide revela que una imagen tomada durante el rodaje muestra a Lynch vestida con un traje de safari similar al que utilizó Roger Moore cuando interpretó a James Bond en El Hombre del Revolver de Oro(007 The Man with the Golden Gun, 1974).

Lynch, de 31 años, saltó a la fama con el papel de la piloto Maria Rambeau en la reciente película Capitana Marvel (Captain Marvel, 2019). La actriz, nacida en Londres, debutó en el cine en el drama Fast Girls (2012), y ha participado desde entonces en series como Silent Witness (2013) y películas como Brotherhood (2016).