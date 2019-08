Sofía Bonelli le hará juicio a Mariana Nannis por sus insultos

"El nivel de violencia que maneja Nannis... Es una lástima y me da mucha tristeza escuchar a una mujer hablando así de otra, patético", dijo la modelo.

La nueva pareja de Claudio Paul Caniggia, la modelo Sofía Bonelli, parece tener el mismo carácter irascible de Mariana Nanis. Dicen que dicen que cuando uno se separa en el caso del hombre busca a imagen y semejanza que la anterior mujer. Esto podría caber en el caso de Caniggia porque Bonelli no se rebaja, le hace frente y con frases muy picantes: " ‘Todo me parece patético. Me da mucha lástima por ella que tiene que hacer este circo, venir a la Argentina por dos mangos a hablar mal. No tengo que desmentir nada, ni siquiera me conoce y me parece bizarro".