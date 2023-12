Sofia Clerici habló sobre la lucha contra la corrupción: "Yo no soy política"

Sin embargo, se mantuvo en silencio luego de la publicación y viralización de las fotos de su viaje a Marbella junto a Martín Insaurralde, que le valieron al político su renuncia al cargo como jefe de Gabinete bonaerense y a la candidatura como candidato a concejal en Lomas de Zamora.

En las últimas horas, un seguidor le hizo una sugerencia y ella no dudó en responder. “Para el país, sería mejor que luches contra la corrupción y el robo de nuestra Plata”, le dijeron. “¿Por qué debería? Yo no soy política, no me corresponde”, contestó Clerici.

Pero el usuario no quedó conforme y preguntó: “¿Y recibir regalos de políticos que fueron comprados con plata afanada si te corresponde? Ah, cierto que los compraste vendiendo bombachas …”. Sofía dejó de contestarle al seguidor y volvió a enfocarse en la promoción de sus prendas de ropa interior.

image.jpg

Sofía Clerici: "Nunca nadie me regaló nada, todo me lo gané solita”

Sofía Clerici compartió fuertes mensajes defendiéndose de las críticas que recibe a diario desde que publicó videos del viaje a Europa que realizó con Martín Insaurralde.

“Siempre con mis valores firmes, todo lo que logré sola por mi esfuerzo. Nunca nadie me regaló nada, todo me lo gané solita”, comenzó la modelo a través de sus historias de Instagram.

“Para los que no me conocen, ese tattoo del brazo de rosas de dólares me lo hice a los 19 años cuando empecé a ahorrar trabajando en un local de ropa y luego en TV y tapas de revistas. A la par, saqué mi marca en 2016″, continuó Clerici, dejando en claro que todo lo conseguido fue por mérito propio.

Por último, Sofía Clerici también habló de las personas que intentaron perjudicarla a lo largo de su carrera y se justificó por sacar a la luz información que no debía ser revelada. “¡Llegué a donde llegué por mí! Sin joder a nadie a mis 36 años. Y si algo se supo es porque debió ser así por dañarme”, sentenció.