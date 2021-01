Sofía "Jujuy" Jiménez filmó mientras la acosaban en la calle

De acuerdo con lo relatado por la conductora, un hombre la siguió hasta el auto. Asustada por la situación, Jiménez decidió filmarlo y subirlo a sus redes. "Malditos babosos (para no decir la otra palabra)", escribió Jujuy en uno de los videos.

“Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando”, empezó la modelo en sus historias de Instagram.

Y continuó, nerviosa en Instagram: “No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. ¡Ay, que se vaya!”.

Una vez que el hombre se fue, Jujuy habló más tranquila a cámara y explicó que la pasó mal. “Recién me reía pero en realidad, claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta; yo venía caminando, no sé qué, y veo que me aparece acá, mientras grababa la historia anterior estaba el tipo ahí”, relató.

Además, explicó que cuando planteó el tema en sus redes se rió porque estaba muy nerviosa y que el hombre en cuestión era "grande". "No está bueno", cerró Jujuy.