Sofía 'Jujuy' Jiménez reveló que su percance íntimo fue armado

Estaba vestida de blanco y, cuando se dio vuelta en un paso de baile, tenía una mancha que aparentaba ser sangre en el pantalón, algo que fue advertido por Georgina Barbarossa.

Si bien la modelo se mostró nerviosa y angustiada por lo sucedido, la conductora la calmó y le aseguró: “Nos pasa a todas las mujeres, tesoro”. A partir de ese momento se abrió un debate en las redes, al que varias celebridades y figuras de renombre se sumaron.

Algunos especularon con que fue un accidente, muy común para las mujeres que menstrúan, y otros -como Ángel de Brito en LAM (América) sostuvieron que se trató de una campaña publicitaria. Finalmente, 24 horas más tarde, la protagonista volvió al programa y reveló qué fue lo que realmente sucedió.

En detalle, la modelo se sinceró con el público del ciclo conducido por Georgina Barbarossa y en primer lugar expresó: "Quiero empezar agradeciendo porque fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí de todos lados... impactó muchísimo porque es algo que no está naturalizado".

"Vos sabés que cuatro de cada diez chicas no van al colegio porque están indispuestas. Es una cosa increíble. No se habla aún hoy, en este siglo", opinó Georgina. "No es una simple campaña publicitaria, la idea de esto era plantear el tema y que se cuestione porque es algo que nos pasa a todas", añadió Sofía.

En ese momento, la conductora contó que cuando ella era joven las madres no hablaban del tema con sus hijas y a la fecha todavía hay mujeres que tienen pudor al respecto. "Me acuerdo que cuando iba al colegio me daba vergüenza pedir una toallita", indicó Jujuy.

En el mano a mano de este miércoles con Georgina, Sofía contó cómo se planificó la campaña que este martes sorprendió a todos. "Interactuamos entre todos y eso hay que decirlo, todo el equipo acá fue cómplice... por eso quiero agradecerles", aseguró la modelo.

La misma empresa había realizado una campaña similar en la televisión mexicana con la cantante Amy Gutiérrez como protagonista. La salsera se paró y comenzó a modelar en el set de América Televisión, pero en un momento dio la vuelta para regresar a su lugar y se notó una mancha roja en su pantalón blanco. En ese instante, la conductora Tula Rodríguez se acercó y la cubrió ‘explicándole’ el motivo de su reacción.

Rápidamente, la intérprete de ‘Alguien’, expresó su sorpresa y dijo: “Uyuyuy, uy, son cositas que pasan, lo normal, lo normal”. Tras recibir el abrazo de la conductora agregó: “Todas las mujeres hemos pasado por esto”.

Al igual que sucedió con 'Jujuy', Gutiérrez se presentó al día siguiente al mismo programa para aclarar lo sucedido.