A una semana del nacimiento de su hijo Félix, Sofía Sarkany murió este lunes en una clínica de Florida, Estados Unidos, donde estaba internada en terapia intensiva por un cáncer de útero.

Su padre, el conocido empresario Ricky Sarkany, recordó a su hija citando las últimas palabras que dijo antes de morir: "Viví rodeada de mucho amor, 'fui muy feliz'. 1989-2021", escribió. En tanto su esposa, Graciela Papini, posteó una imagen con su hija junto a la leyenda: "Así, para siempre. Te amo".

DESPEDIDA DE LOS FAMOSOS

"Muy triste tu partida, querida Sofía. Me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", manifestó Catherine Fulop en las redes sociales.

Por su parte, Sofía Zámolo escribió en su cuenta de Twitter: "No hay palabras para expresar la tristeza e impotencia con una pérdida de alguien tan joven y alegre como Sofi Sarkany. Les mando un abrazo muy fuerte a Ricky, Grace, Viole, Clari, José, su marido Tomi y su bebito recién nacido Félix".

"Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido @RickySarkany, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho", fue el mensaje que Marcelo Tinelli le dedicó a la familia de Sofía.

La China Suárez, una de sus amigas más cercanas, expresó su dolor con una foto de su cumpleaños en el que se la ve soplando las velitas. "Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad", escribió en las redes sociales, haciendo referencia a la recuperación de la diseñadora.

china.jpg El mensaje de la China Suárez en las redes sociales.

“Estoy con el corazón roto con la muerte de Sofía Sarkany. Qué tristeza, por Dios. Que en paz descanses y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a para la familia Sarkany en este difícil momento”, fue el mensaje de Luciana Salazar, que también expresó su dolor.

Jorge Rial también expresó sus condolencias en su cuenta de Twitter: “Terrible lo de Sofía Sarkany. No hay manera de asumirlo. Solo tristeza y solidaridad infinita con su familia”.

“Te fuiste muy joven, querida. Artista y creadora. Siempre linda te recordaremos. Fuiste una persona hermosa y generosa. Mis condolencias para toda tu familia, a tu mamá, hermanas y tu papá”, fue el mensaje en las redes de Julieta Camaño.

“Un abrazo enorme para una persona tan generosa y amable como Ricky Sarkany, extensivo a toda su familia. Cuánta tristeza”, escribió Ángel de Brito.

“Sofi, beba. Siempre en mi corazón”, escribió la modelo Andrea Bursten.

Cinthia Fernández también se expresó en sus redes sociales: “Qué tristeza lo de Sofi. Mucho amor a esa familia y a ese bebé tan hermoso”.