Sol Pérez entrena duro y lo muestra en Instagram

Esta vez, Sol Pérez grabó un video desde el gimnasio y a pura exigencia, la conductora se mostró levantando pesas de 70 kilos.

“Que se pique la de 70”, escribió Sol Pérez en Instagram junto al video donde muestra su exigente rutina de entrenamiento.

Sol Pérez

Como era de prever, las imágenes se viralizaron en un abrir y cerrar de ojos y provocaron gran cantidad de comentarios por parte de sus seguidores.

Hace unos días, también compartió otro video de su rutina de entrenamiento en las redes sociales.

"Entrenar siempre fue muy importante para mi vida, muchos me preguntan si lo hago por los resultados. No les voy a mentir, ver los resultados está genial pero lo que más me motiva a entrenar todos los días es lo que se siente, lo bien que me hace sentir. Es un estilo de vida, no solamente es entrenamiento. Es alimentación, es crear buenos hábitos y sobre todo, es disfrutar del camino se vienen los videos con ejercicios para ustedes!", escribió junto al video en Instagram.

Luego de quedar eliminada de "MasterChef Celebrity", Sol Pérez participó en "TaxiChef", el ciclo que conduce Roberto Funes Ugarte los domingos a la medianoche y habló sobre su experiencia en el reality gastronómico.

"Uno deja todo, pero puede fallar", dijo sobre el besugo que preparó en su última gala y que no convenció al jurado. Y reconoció que su mejor plato en el ciclo que conduce Santiago Del Moro fue la torta que hizo en su primer programa, que la hizo quedar bien con Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, pero después fue difícil estar a la altura de la imagen que había dejado", dijo en esa ocasión.