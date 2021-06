Sol Pérez relató sus experiencias paranormales

Pérez fue una de las invitadas del sábado en el programa de Andy Kusnetzoff junto a María O'Donnell, Celina Rucci, Lisa Vera y Karina Jelinek.

Empezó contando que cree en Dios y que acude a él cada vez que le está por pasar algo. Además, agregó que siente una conexión especial que siente con sus abuelos: "Yo siento que están todo el tiempo conmigo".

"Cuando se murió mi abuelo, yo estaba muy mal. Me acuerdo que no podía dormir. Tuve un sueño raro. Me pasa mucho de soñar cosas con gente que ya no está y que viene a darme mensajes. Me apareció mi abuelo y me dijo ‘tranquila que yo voy a estar bien’, y lo mismo me pasó con mi abuela", empezó la mediática.

"Capaz que es algo que yo necesito y entonces me lo imagino, no lo sé y no lo voy a saber nunca. Pero creo que sí, que puedo comunicarme”, manifestó la participante de MasterChef Celebrity 2.

“Cuando era chica me pasaba de ver espíritus, se me aparecían y los escuchaba. Me pasó esto durante mucho tiempo y tenía pánico, no era que lo vivía normal. Tenía miedo porque sentía que me acariciaban las piernas y lo sentía real. Me movían las cosas y yo escuchaba cómo me las estaban moviendo, es algo que me estaba pasando”, agregó.

A lo que continuó: “Me levantaba todos los días a la misma hora y me despertaban. Sentía cómo tipeaban en la computadora, era algo tremendo lo que me pasaba y después como que lo bloqueé”.

Sol concluyó: "Podes despertar ese lado que dejaste dormido hace mucho tiempo, que bloqueaste. No lo voy a hacer porque no tengo idea, por ahí no me contacto con alguien que quiera y si con una persona del mal y tengo una vida de miércoles. Por las dudas no".