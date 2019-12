¿Qué sucedió entre las vedetes? La propia Sol explicó que "hubo problemas con la marquesina, aunque por suerte ya está". Y detalló: "Siempre se producen estos tipos de conflictos hasta que encuentran el lugar en el que todos se sienten cómodos y conformes. Es muy difícil lograr eso con una imagen de una marquesina. Y yo fui una de las que me quejé". De todas maneras, ella aclaró: "Nunca tuve una pelea. Cuando me habló Guille Marín hace un año me prometió algo, que no se cumplía. Igual a él siempre lo perdono. Muchas veces me pasó que me prometieran algo y no cumplieran". Farro había dicho que "Guillemo (por Marín) dice que ella (Sol Pérez) es su protegida. Ellos tienen una muy buena relación, dijo que era como su hermanita. Es el momento de Sol pero la trayectoria también importa. Tengo 29 años en el medio".

Mudanza

"Algunos me trataron de traidor a Mar del Plata porque vine a Carlos Paz. Pero no abandoné a Mardel, solo dejé esa plaza un año tranquila para que se acomode. Dejé mucho cariño y muchos recuerdos a una ciudad a la que le tengo mucho amor, pero es una nueva apuesta para seguir creciendo en otro lugar.