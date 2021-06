Stephen King confesó qué película de terror no pudo terminar de ver

De acuerdo al portal Dread Central, que tuvo acceso a la exclusiva, se trata de "The Blair Witch Project", escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez.

image.png "The Blair Witch Project", la película que no pudo seguir viendo Stephen King

"La primera vez que la vi, me encontraba en el hospital y estaba dopado. Mi hijo me trajo un casete de VHS con la película y me dijo: 'tenés que ver esto'. A la mitad de la película dije: 'apágala, es demasiado bizarra'", contó el escritor.

La cinta, un largometraje de terror psicológico, fue estrenada en 1999. La trama se centra en tres estudiantes de cine que viajan a un pequeño pueblo para filmar un documental sobre un legendario asesino, pero luego da un giro espeluznante cuando se pierden en un bosque.

A pesar de su presupuesto original fue de entre 35.000-60.000 dólares, se convirtió en uno de los trabajos independientes más exitosos de la historia, recaudando cerca de 250 millones de dólares.