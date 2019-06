Pero lo que llamó la atención es que no será su pareja Barby Silenzi con quien el año pasado tuvo muy buena onda y llegaron hasta el final. "El Polaco iba a bailar con @BarbySilenzi (qué se reunió con la jefa de coaches). Horas después, la llamaron para bajarla, y apareció Noelia Marzol. ¿Qué pasó?", dijo Ángel de Brito, jurado del Bailando, confirmando que el cantante regresa al certamen con Noelia Marzol.

Al parecer a Barby la bajaron por el enfrentamiento que tiene con Lolo Rossi, jefa de coach, y que no es de ahora. Al parecer el enfrentamiento entre Lolo Rossi y Barby Silenzi viene desde el inicio de los tiempos.

Todo comenzó cuando Barby llegó a Bailando en medio de su escandalosa separación de Francisco Delgado. Pero Lolo le recordó que ella no había pasado el casting que, en su momento, cuando no era conocida ni mediática, había dado para aplicar como bailarina de Showmatch.

En ese momento Lolo le echó en cara "el atajo" que había tomado para llegar a la pista y, desde ese entonces, entre ellas no sólo no hay onda, sino que al parecer no puede convivir en el mismo programa.

Por su parte el Polaco escribió en su Instagram y confirmó la llegada al Bailando y también se lavó las manos en la baja de Barby: "Les paso a aclarar y a comunicar que ayer me llamaron de la producción de Showmatch para comunicarme con quién bailaría este año y es con la señorita Noelia Marzol.

Hasta ayer no sabía con quién bailaría. Nunca me confirmaron, ni con Ailén, ni con Barby... hasta ayer no tenía compañera de baile’, expresó. Ahora falta la palabra de Barby quien no debe estar feliz...