Survivor: Janet Duarte se despidió del campamento Sur

image.png

Janet Duarte recibió 7 votos en contra, mientras que Martina Musillo obtuvo solo 2. La actriz no se sorprendió por la decisión de sus compañeros y la aceptó con deportividad "Por supuesto que imaginaba que podía pasar, es un juego. No me sorprende la decisión y la acepto. Si no era esta noche, era la próxima" explicó en su charla con Marley.

La eliminada del reality agradeció a todos sus compañeros por la experiencia compartida y les deseó mucha suerte en el camino hacia la final "Gracias por la experiencia. Me encantó compartirla con ustedes y aprendí un montón. Mauro, te amo. Balta, Euge, Aixa, son todas personas geniales y creo que van a llegar muy lejos todos" expresó profundamente emocionada.

image.png

La eliminación de Janet Duarte fue un momento emotivo en el campamento Sur, donde todos los integrantes se levantaron para abrazarla y despedirla.

La decisión de eliminarla a la actriz, modelo y bailarina se basó en la necesidad de mantener la fuerza en los desafíos venideros, y varios de sus compañeros consideraron que era el momento adecuado para decir adiós a la joven de 28 años.

image.png

Eugenia, Iván, Mauro, Martina, Goldi, Aixa y Francisco votaron a favor de la eliminación de Janet, mientras que Baltasar fue el único que no lo hizo, optando por votar a Martina. La eliminación de Janet marca un nuevo capítulo en la competencia, donde los supervivientes deberán seguir luchando por mantenerse en el juego.