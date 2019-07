Susana Giménez apoyó a Macri en su camino a la reelección

Al retirarse de un evento organizado por la Fundación Zaldivar, la prensa le consultó a la conductora sobre una posible reelección de Macri. Lejos de evitar el tema, aseguró: "Bueno... Yo no me quiero meter mucho en política, pero me parece que sí. Sería bueno para el país", expresó.

Al ser consultada sobre una posible reelección, no dudó. "Y…sí. No sé qué otra opción tenemos", dijo y dejó en claro que no votaría a la fórmula presidencial del Frente de Todos. “A Fernández - Fernández, no", concluyó.

ADEMÁS:

Cormillot, sobre la muerte de Maxi Oliva: "Nunca se le negó tratamiento de ningún tipo"

Diego Maradona y Rocío Oliva se dan una nueva oportunidad

La conductora nunca ocultó su afinidad con el primer mandatario. Incluso, en diciembre de 2015, a pocos días de haber asumido, lo invitó a su living en un programa especial. "Yo siempre le dije Mau, y ahora me cuesta, así que le digo Señor presidente Mau", dijo en esa oportunidad.