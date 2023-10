Desde la otra orilla, dialogó con LAM, en la pantalla de América TV, y habló de todo, incluso de su enfrentamiento mediático con Moria Casán.

“Para mí el dinero es importantísimo y más en Argentina que la economía está tan endeble. Pero aunque tenga plata trabajar a mí me encanta, me llena de alegría, me divierto, me río con mis compañeros”, dijo.

“Si bien me encanta trabajar, el teatro me cansa, yo hacía dos funciones todos los días con La mujer del año, y tres los sábados, tres los domingos, y con Sugar también. Después cambió todo eso y te daban lunes y martes pero antes no, descansabas solo los lunes”, contó Susana.

“Mucha gente me dice: ‘¿Para qué necesitas trabajar?’, y les digo: ‘Porque me gusta y me encanta’. Voy a hacer mi programa en televisión, estamos en tratativas con todo eso, empezaría a partir de julio. Mi programa, el clásico, porque no quiero hacer otras cosas. Yo quiero hacer una buena entrevista, un musical, recibir celebrities”, reveló al conductor Ángel de Brito.

También dijo por qué no quiere volver a hacer el segmento del sketch cómico, tan esperado siempre en su programa. “El sketch no lo haría más porque no está mi compañero adorado, Emilio Disi y tampoco está Sofovich, que lo escribía. ¡Y además tampoco está Antonio!. Díos mío, a la noche a veces agarro la computadora y veo esos programas donde yo le hacía la segunda a Antonio, ¡qué talento!”, expresó sobre Antonio Gasalla.

Más adelante, la diva de los teléfonos se refirió a su enfrentamiento con Moria Casán. “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no. Ella siempre hacía pareja con el Chancho, yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”, confesó Giménez sobre Jorge Porcel.

Luego ofreció otra entrevista a Socios del Espectáculo y habló de sus deseos de volver al país: “Vuelvo a la Argentina si se van los K. Es mi país, me encantaría. Es mi país y lo amo, pero no estoy de acuerdo con que me saquen casi el 70% de lo que gano”.

SUSANA TAPA.jpeg Susana Giménez se retira de los escenarios

También opinó sobre el romance entre Fátima Florez y Javier Milei

Florencia de la V, conductora de Intrusos (América), viajó a Uruguay para entrevistar a Susana Giménez y le preguntó sobre cómo vio a Fátima Florez y el candidato presidencial Javier Milei en el programa de Mirtha Legrand.

“Sí los vi, a Mirtha no me la podía perder y más con esa pareja”, aseguró Susana. “¿Crees en esa historia de amor?”, le consultó Flor. “No sé, ¿vos crees que es mentira?”, le repreguntó la conductora. “No sé, yo no trabajé nunca con ella, por lo que se ve me parece muy ficticio”, opinó De la V.

“En tu programa te mintieron”, aseguró Florencia. “Sí, yo soy una boluda, como yo no miento, no puedo creer que sea una mentira...”. La conductora le consultó: “¿La ves (a Fátima) como primera dama?”

“No, la veo como una artista talentosa que hace su trabajo con éxito y bien, pero no me la imagino como primera dama”, disparó la diva.