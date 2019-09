En eso estaba cuando fue sorprendida por un hombre que le gritaba desde la tribuna: "Te traje el anillo". Susana que poco entendía lo que estaba pasando, detectó que el hombre era el mismo que le proponía casamiento todos los domingos: “No, me voy a casar, ya te dije, no insistas", retrucó Susana al admirador.

Mientras la diva seguía creyendo que era un chiste, su locutora, Claudia Fasolo, le advirtió, entre risas: "Trajo un anillo de verdad". "¿De oro?", preguntó Susana. A lo que Fasolo le confirmó: "Me parece que sí". "No lo puedo creer, te mato", le dijo Susana al fanático, y continuó con el programa.

El hombre en cuestión es Diego Coppola, un admirador que va al programa de Susana Giménez hace meses y desde la tribuna siempre le pide casamiento. Coppola es jardinero y tiene un hijo, y esta vez apostó a más, llevándole las alianzas de compromiso, pero Susana no quiso saber nada.

En otro orden de cosas, la diva, de 75 años, hizo referencia a la serie que relataría su vida, tal como la de Diego Maradona (58) y Carlos Monzón, entre otras figuras argentinas. Aunque la iba a producir su amigo Gustavo Yankelevich, la conductora declaró que prefiere mantener ciertas cosas en la intimidad. Por eso, la biopic estaría literalmente parada.

"Creo que no se va a hacer. Yo nunca estuve muy de acuerdo, no me gusta. Me encantó la de Tevez, si él pudo salir de eso, por eso es por qué lo adoro y lo admiro. Miré la de Carlos y no estuve de acuerdo con algunas cosas”, dijo La Su en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.