Lo cierto es que varios medios se lanzaron como hienas sobre Yanina Latorre, no muy querida en ciertos círculos debido a su poca capacidad para guardar secretos, y su propensión a lanzar bombas que le llegan directamente a su cuenta de WhatsApp sin seguir con rigurosidad un procedimiento periodístico. El exitoso comentarista también fue devorado por los buitres mediáticos y tuvieron que pasar dos años, la muerte de Jaitt y la obtención de un Martín Fierro por su labor periodística para que saliera a hablar del tema después del “escarnio público”.

Pero este lunes, tanto él como su hija Lola se animaron a sentarse en el livin de Pampita Online y contar su versión de los hechos, con el objeto de mostrarse “humanos”, según sus propias palabras.

“Cuando pasó todo lo que pasó, él estaba muy mal y venía a mi habitación y yo tenía que sostenerlo”, contó la joven participando del Bailando, que este lunes pasó a la siguiente instancia.

“Ellos tuvieron que sostenerme porque estuve mal durante mucho tiempo y me encontraba solo en el mundo. Ellos me apoyaron mucho. Sabían cómo era yo y de pronto encontré el refugio en la familia”, dijo por su parte “Gambetita”.

“Viste que cuando pasan cosas buenas y malas, pero sobre todo en las malas, la familia está ahí. Me pasaron cosas como a cualquier ser humano, pero nunca nada así, con un montón de calumnias en el medio. Tenés que enfrentar después la vida. Hubo muchas calumnias en el medio, muchas, resistí y seguí para adelante. Yo creo que si no hubiera sido deportista, la cosa no terminaba bien. El deporte te da una resistencia física, mental y emocional”, explicó Latorre, al borde del lagrimeo .

Asimismo, Latorre se mostró agradecido con la actitud de su esposa, que mantuvo la frente en alto contra viento y marea. “Yanina me contuvo durante toda mi vida. Esta tal vez fue la ‘gran prueba’, pero después tuve momentos delicados como cuando terminé de jugar al fútbol y me tenía que mudar de un país a otro. Ella lo que quería era que yo me dedique a jugar al fútbol, nada más. Eso me consumía muchas energías y si no tenés una persona que te contenga y te ayude a solucionar todo lo demás. Yo no estuve en ninguno de los dos partos, porque yo estaba jugando en México y no pude ver sus nacimientos”, dijo.

“Yanina tiene una fuerza de voluntad increíble. Es un toro. Así como la ves, rubia y con mucho prejuicio de la gente, es una mina que vale oro. Siempre va para adelante, es muy auténtica, dice lo que tiene que decir, no es rebuscada, no dice una cosa y por atrás dice otra. En la tele es un personaje”, agregó.

Asimismo, Latorre se refirió, sin mencionarla, a la fallecida Natacha Jaitt, con la que sostuvo un prolongado juicio, que nunca llegó a su fin. “Fue un ochenta por ciento de calumnias. En la vida se cometen errores, pero sin ánimo de hacerle mal a nadie. Somos personas públicas y la gente busca la perfección. Cuando te corrés de esa ‘perfección’ enseguida viene el veredicto y la imaginación de la gente aspira a que no te equivoques, que seas perfecto y les cumplas los sueños. De repente cuando pasa algo es duro aceptarlo, pero tuve fortaleza y los tuve a ellos”, reflexionó, mientras Pampita le daba ánimo para seguir.