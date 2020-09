Susana Giménez volvió a Punta: "Extraño a mis perros"

"Me voy a la naturaleza. El brazo lo tengo bien. Me dolía mucho el yeso, así que me pusieron una codera, que me lo sostiene mejor", explicó minutos antes de su partida, en relación a su rutina en La Mary. "El doctor me recomendó la codera y unos calmantes", dijo quien aceptó sentirse algo molesta por ocuparse ella misma de ordenar las cinco valijas que conformaron su nutrido equipaje. "Voy a hacer fisioterapia, descansar, leer y estar con mis perros. Tengo ganas de ir. Los extrañaba (a los perros) y ellos también a mí", contó sonriente y antes de embarcar. No es esta, sin embargo, la única actividad que tiene prevista la conductora, a su regreso a Punta. Vender la Chacra de Laguna Gazón, constituye uno de sus principales objetivos, lo mismo que su camioneta. Por ahora y mientras tanto, Susana ya compró otro auto para moverse con libertad en la zona.

Libertad que según reveló le permitirá reencontrarse también con otro de sus compatriotas y los "Uruguayos advenedizos": El Negro Oscar Gonzalez Oro.

"Con él ya estuvimos hablando y quedamos en ir a comer juntos, como siempre. Sabemos que hay algunos lugares abiertos, así que los tendremos en cuenta. Ojo, algunos, no todos, eh", advirtió Giménez previsora. La mano extendida y la mueca de entusiasmo debajo de su barbijo, fue el último gesto de la figura más importante de Telefé, despidiéndose de la Argentina. ¿Será este su último viaje del año?

