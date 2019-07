Susana Giménez vuelve este domingo más renovada que nunca

"No quiero hablar de política este año, las cosas no están bien y yo me debo al pueblo", dijo la diva. Es por eso que en el tradicional sketch de apertura el título que eligió fue "Susana 2019", poniéndose ella en la piel de candidata. Junto a ella estarán figuras como Ricardo Montaner, Lizy Tagliani, Juan Minujín, Paula Chaves, Soledad Pastorutti, Jorgelina Aruzzi, Marta Minujín, Luis Novaresio, Roberto Funes Ugarte y Patricio Giménez. En el primer programa, la diva de la televisión sorprenderá a todos con un musical impactante. Con la puesta artística de Flavio Mendoza, tendrá un nivel sensacional y un despliegue impresionante.

En la previa de su debut, la diva dio una entrevista y entre los varios temas que tocó también se metió en su romance con Carlos Monzón. La serie sobre la vida del ex campeón mundial trajo de nuevo la violencia con la que vivieron su romance, y esta vez Susana sorprendió al dar detalles de aquellos momentos.

"Sí, él una vez me golpeó, en Nápoles, no me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro: me pegó esa noche en Italia, fue horrible", comenzó diciendo la diva. Y enseguida dio detalles de esa noche violenta: "Me dejó un ojo negro. La cosa vino así: estábamos en Nápoles filmando juntos una película (Il conto e chiuso, traducida como La cuenta está saldada). Estaba celoso por Luc Merenda, un actor francés que trabajaba en la peli. El pobre tipo tuvo la desgracia de venir a saludarme a mi roulotte, que es como una casa rodante. Me saludó (ella recrea el momento con su buena pronunciación francesa). Estuvimos hablando un minuto, te lo juro. Y Carlos lo vio bajar. Y cuando vi que lo vio dije 'chau, listo'. Era un enfermo de los celos. Esa noche había una fiesta y yo no quise ir porque sabía lo que iba a pasar. Cuando volvió al hotel estaba totalmente en pedo y agresivo. Empezamos a discutir a los gritos, me fajó y salí corriendo de la habitación. Recuerdo que en el pasillo caí en los brazos de su guardaespaldas, Gino, que me supo contener", agregó. La diva contó que ese fue el momento clave para terminar la relación y dijo: "Me volví a la Argentina, luego hubo unos acercamientos, pero ya estábamos en las diez de última. Un día le dije ‘bueno, basta, no quiero más esto".

Como ocurre cada año, Susana apostará todas sus fichas a los juegos y a los segmentos de shows en su programa y para este año compraron un nuevo formato que parece ser le dará muchos resultados ya que revolucionó la televisión mundial: "Pequeños Gigantes", una competencia de talento infantil en disciplinas como baile, canto y humor tendrá su versión en Argentina de la mano de la diva.

El concurso tendrá como jurados a dos grandes estrellas: la exitosa artista juvenil, Tini Stoessel, y el referente indiscutido de la música popular, Pablo Lescano. En esta oportunidad, se sumará como jurado invitado el gran conductor Santiago del Moro.

Además recibirá a sus tradicionales invitados en el living y la elegida para el debut será Luisana Lopilato, en vivo, en un reencuentro imperdible. Y para completar una noche espectacular, el show de Tini Stoessel que pondrá a todos a bailar con su hit "22". En esta temporada, "Susana Giménez" tendrá un nuevo segmento de entretenimiento: "No pierdas el dinero", donde invitados famosos deberán superar desafíos para ganar la competencia. Además este año Susana eligió al exitoso Roberto Moldavsky para que la acompañe en el humor reemplazando a Antonio Gasalla.

