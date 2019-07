Con toda la honestidad y el glamour que la caracteriza, Susana confesó a una revista del corazón que: "¡Seguro me habrá metido algún cuerno! No sé. Sólo recuerdo que dije ´¡basta!´ y me sentí muy valiente. Había que enfrentarlo, porque reaccionaba pésimo. Monzón luchó para volver tres o cuatro veces".

Susana no se olvida el episodio de violencia que vivió con el ex campeón de box: "Hubo sólo una escena de violencia entre los dos y fue durante un viaje a Nápoles. No voy a revelar detalles. Fue a poco de terminar la relación. Después de eso, nunca más volvió a repetirse. Yo tampoco me quedaba atrás. Una vez le tiré un bolso de cocodrilo... ¡Me había salido un dineral!".

ADEMÁS:

Treinta años después del primer femicidio famoso, la diva reflexiona: "Después de cada episodio me queda esa sensación de angustia, como de tristeza, por el destino de Alicia Muñiz principalmente, y también por el final que tuvo el camino de Carlos: de la gloria mundial a una celda olvidada. Es muy duro recordarlo pero, en definitiva, es lo que eligió".

Susana y Monzón se enamoraron en el set del rodaje de la película La Mary (1974, con Daniel Tinayre como director), ella dejó a su pareja de entonces, el productor Héctor Caballero: "¡Cuando lo conocí se vestía tan mal! Me metí ahí y ganó el premio al hombre mejor vestido de Europa. Era como un dios negro, todo le quedaba brutal. En Italia, en París, se compraba de todo... Me acuerdo que iba a los locales con sus valijas y metía, metía, metía todo lo que podía".

También se ocupó de asesorar a Monzón en la instrucción, quien nació y creció en medio de la pobreza en el pueblo de San Javier, en la provincia de Santa Fé: "Contraté a una profesional de dicción para que le enseñase a hablar, a pronunciar las ´eses´. En casa nos sentábamos y le hacía hacer cuentas, dictados. Jugábamos a la maestra. Yo le hice leer su primer libro, la novela Tiburón". Susana remató que "la gran pelea perdida de Monzón fue con Alicia. Y la de su propia vida, en esa ruta fatal", cuando muere en 1995.