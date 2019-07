Cacho Castaña bromeó: "Hay que jugarle al 48, el muerto que parla"

Tras una introducción del conductor, en la que jugó a tener poderes sobrenaturales para revivir gente, apareció la voz del artista entre risas. "Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío", expresó Castaña muy divertido.

"Me enteré a las 7 de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla", contó en el ciclo radial. "Tengo que estar diez días de reposo para que pase la lumbalgia", agregó sobre su estado de salud.

Mientras Cacho contaba que estaba muy bien de ánimo y de salud, Leticia Gourdin, la jefa de prensa del cantante, también salió a hablar y a contar la realidad. "Aflojen con boludeces. Aflojen con la salud de la gente. Aflojen. Cacho Castaña está bien, en su casa. Tiene una lumbalgia y por eso debe guardar reposo. Aflojen. Vayan a vivir la vida", escribió.

Hace un mes, el cantante celebró sus 77 años rodeado de famosos como Alejandro Lerner, Guillermo Cóppola y su mujer Corina, Coco Basile, Cacho Fontana, Fernando Burlando junto a Barby Franco, El Polaco y Karina La Princesita. El festejo fue en su bar, Café la humedad, ubicado en pleno corazón de Almagro, junto a su pareja, Marina Rosenthal. Ayer recordó ese momento como uno de los más felices de su vida y también dio detalles del nuevo proyecto en el que está embarcado. "Apareció un tema mío de hace 50 años que grabó Alberto Cortez y ahora me propusieron ponerle mi voz para que suene juntos. No sé si lo voy a hacer comercial, es un gusto que me quiero dar y ya lo tengo listo"; contó el cantante.

Cacho también habló sobre el país y la situación por la que está atravesando la gente que sin dudas repercute en la cantidad de espectadores que van a verlo. "Nunca pensé que nuestro país iba a estar así. Yo tengo 77 años. Desde que soy chico el obrero se caga de hambre. Desde que soy chico están afanando, son muchos años. Últimamente veo una ensalada política, una mezcla, muchos políticos mezclados que hablan mal de uno, al otro día están abrazados. No es un buen mensaje, es bastante turbio", analizó el cantante.

Y también volvió a pedir por la continuidad del presidente. "Me parece que Macri tiene que acomodarse y arreglar las cosas, no puede dejar las cosas por la mitad ahora. Cambiar de caballo en el medio del río es una burrada. No creo que los que vengan de afuera tengan los papeles claros para continuar las cosas. Acá, los únicos que tienen los papeles claros son los de Macri", aseguró.

Una nueva falsa noticia que esta vez involucró a Cacho Castaña y que tuvo como determinante la supuesta muerte del cantante que él mismo se encargó de desmentir. No es la primera vez que le pasa y dijo: "Me siguen alargando la vida".

ADEMÁS:

Romano se peleó con panelista de Intratables y lo escrachó una productora

Jorge Rial explicó por qué faltó ayer a su programa