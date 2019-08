Susana Giménez: "Yo no soy peronista, pero soy evitista a full"

En la ceremonia, Susana dio una entrevista a C5N donde habló de todo, de la televisión, del amor de su hija, de la serie de Monzón y cuando habló de política dejó una de sus tantas frases: "Yo no soy peronista, pero soy evitista a full", dijo cuando agradeció por un libro sobre la vida de Eva que le regalaron.

La diva habló también sobre el nuevo año que encaró en la televisión argentina donde está al frente en el rating y para sorpresa de muchos aseguró que aún se pone nerviosa ante cada debut ya que tiene miedo que la gente cambie el canal. "Cada programa es un desafío para mí, no es fácil sostenerse tantos años. Todos me dicen: ‘cómo vas a estar nerviosa’, pero te da nervios igual. Porque a veces la gente puede decidir ver otra cosa y una se pone nerviosa. Pero por suerte el rating me acompaña y me sigue acompañando", dijo emocionada por el amor de la gente.

La diva aseguró que lo que más le rinde este año es el segmento dedicado a los chicos y que si bien tienen otros comprados, por ahora no irán al aire: "A mí me muestran todos los formatos y yo digo sí o no, pero los niños arrasan y por eso empezamos con ellos. Tenemos otros formatos pero no los podemos poner en el aire porque los chicos se roban todo", aseguró.

En cuanto al amor la diva le cerró la puerta a cualquier posibilidad de armar una pareja, para ella eso ya fue y ahora lo que piensa es disfrutar de su vida. "La gente me quiere ver casada, pero no. Yo me estoy divirtiendo mucho ahora, mucho más que cuando estaba casada. Además ya está, ya tuve a los amores de mi vida y no quiero más. Nadie más me hace sufrir, ya no espero que me llame por teléfono, ahora hago mi vida", contó. Y

entre esos amores estuvo el de Carlos Monzón. Por estos días la serie que repasa la vida del campeón del mundo la tiene otra vez en el centro de la escena y ella se hace cargo. "Fue un amor muy fuerte, muy pasional. Nos conocimos, nos hicimos amigos y después pasó lo que todos saben. Carlos fue un gran amor", dijo aunque no quiso polémicas con la serie. Hace unos días dijo estar enojada por la forma en que la serie trata la relación entre ellos, pero ahora eligió hacer silencio.

