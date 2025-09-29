El justo reclamo de Susana Giménez por René Favaloro

Susana Giménez pidió que René Favaloro tenga una calle en su honor durante la gala de la Fundación que lleva el nombre del destacado médico.
Susana Giménez, asistió este lunes como invitada a la gala de la Fundación Favaloro y ante cámaras y micrófonos, lanzó un pedido que rápidamente se viralizó: “Ayúdenme a que Favaloro tenga una calle. No tiene una calle Favaloro. Favaloro es un ídolo”.
El reclamo desató tuvo un amplia repercusión en medios y redes sociales sobre el homenaje pendiente a uno de los cirujanos más destacado de la Argentina y el mundo, cuyo ingenio y profesionalismo salvó millones de vidas.
René Gerónimo Favaloro (1923-2000) fue un cirujano cardiovascular argentino, reconocido mundialmente por haber desarrollado la técnica del bypass coronario en la década del 60. Su aporte revolucionó la medicina y salvó millones de vidas en todo el mundo.
Además, impulsó la Fundación Favaloro, dedicada a la investigación, la docencia y la asistencia médica, que sigue activa más de dos décadas después de su fallecimiento.
En el mismo evento, Mirtha Legrand, otra histórica conductora de la TV argentina, definió a Favaloro como “un patriota, un ser extraordinario, no quedan personas como él”. El homenaje pedido por Giménez reaviva un debate: ¿qué lugar ocupan los científicos y médicos en la memoria colectiva del país y en los reconocimientos oficiales como calles, plazas o monumentos?
