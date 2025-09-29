El justo reclamo de Susana Giménez por René Favaloro

El reclamo desató tuvo un amplia repercusión en medios y redes sociales sobre el homenaje pendiente a uno de los cirujanos más destacado de la Argentina y el mundo, cuyo ingenio y profesionalismo salvó millones de vidas.

¿Quién fue René Favaloro?

René Gerónimo Favaloro (1923-2000) fue un cirujano cardiovascular argentino, reconocido mundialmente por haber desarrollado la técnica del bypass coronario en la década del 60. Su aporte revolucionó la medicina y salvó millones de vidas en todo el mundo.

Además, impulsó la Fundación Favaloro, dedicada a la investigación, la docencia y la asistencia médica, que sigue activa más de dos décadas después de su fallecimiento.

Mirtha Legrand y su admiración por Favaloro

En el mismo evento, Mirtha Legrand, otra histórica conductora de la TV argentina, definió a Favaloro como “un patriota, un ser extraordinario, no quedan personas como él”. El homenaje pedido por Giménez reaviva un debate: ¿qué lugar ocupan los científicos y médicos en la memoria colectiva del país y en los reconocimientos oficiales como calles, plazas o monumentos?