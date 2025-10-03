Dictan "falta de mérito" a Mauro Icardi en la causa por violencia infantil

Según reveló la periodista Naiara Vecchio en La Posta del Espectáculo (TV Pública), el juez del Fuero de Género de Tigre argumentó que “los hechos no pudieron ser acreditados” y dispuso el archivo de la causa “hasta que se recopilen nuevos fundamentos”.

La investigación comenzó tras una entrevista escolar en la que el menor habría manifestado conductas violentas de su padrastro. El colegio realizó la denuncia correspondiente con el aval de los padres, pero finalmente no prosperó.

El fallo a favor de Icardi no implica cierre definitivo, ya que la causa podría reabrirse si surgen nuevas pruebas, aunque por ahora el expediente quedó archivado.

La reacción de Mauro Icardi

Enterado del fallo, el futbolista del Galatasaray compartió un descargo en redes sociales: “Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”. Además, cuestionó el rol de su ex pareja: “Lo único que espero es que no sigan usando a cinco menores porque el daño es irreparable”.

Wanda "es una mujer sin ley"

En paralelo, la defensora de Icardi, Lara Piro, habló en el programa Puro Show (El Trece) y fue categórica contra Nara: “Es una mujer sin ley, no resiste un archivo. Los hechos denunciados no se pudieron probar”. La letrada incluso la acusó de buscar comparaciones con otras figuras mediáticas, como Julieta Prandi, lo que consideró “una falta de respeto”.

"Me indigna que la señora quiera emularse como Julieta Prandi, es una falta de respeto al dolor de Julieta, es banalizar una lucha realmente genuina que un montón de mujeres perseguimos", siguió.

"Insisto, no resiste un archivo, en la misma nota en la que se compara con Julieta Prandi dice que va a comer un asado en la casa de los sueños todos juntos. Siempre digo que Mauro es el sexto hijo de Wanda. No se olviden que la conoció con 17 años y que siempre fue una relación dominante", concluyó la abogada del jugador del Galatasaray, que sigue peleando por la revinculación con sus dos hijas.