El impactante anuncio de Susana Giménez: "No voy a hacer más televisión"

"No creo que haga más televisión...", anunció Susana, para sorpresa de muchos, al subir a recibir su premio como Mejor labor en conducción femenina, otorgado por APTRA por los 3 meses -una vez por semana- que estuvo en la pantalla chica durante el 2024.

"Todas se lo merecen, ya me voy a ir así que lo van a ganar ustedes", adelantó Giménez, en referencia a las otras conductoras que suelen estar nominadas y que no ganan, como en esta oportunidad lo eran Pamela David, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Wanda Nara -en su primera experiencia como conductora- y Juana Viale.

"Fue muy importante para mí el año pasado. Fue un mes corto de tres meses, pero muy importante para mí", aseguró la diva, que ya está con un pie afuera de la pantalla chica tras su anuncio oficial, aunque viene manifestando hace ya bastante tiempo que no tiene más ganas de trabajar.

BAJARON EL HOMENAJE PREPARADO PARA SUSANA

Susana iba a recibir un premio a la innovación por la entrevista que realizó en su programa donde entrevistaba a "La Mary" gracias a la inteligencia artificial. Pero eso no sucedió... Fue Luis Ventura, presidente de la asociación quien decidió que la estatuilla no sea entregada en mano...

Y aunque el premio estaba hecho, nunca llegó a manos de Giménez. La diva se quedó sin su reconocimiento especial, aunque, claro, se llevó su premio por haber estado al frente de su clásico programa siendo, al parecer, la última vez que la habremos visto al frente de un formato semanal.