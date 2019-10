Dos días después de esa día, el dueño del teatro compró todos los materiales para tapar el hueco de casi tres metros de altura. Según dijo en su momento Raúl Armisén, administrador del lugar, había pedido realizar la obra para tapar el espacio ya que "desde hacía tiempo que no se usaba".

Desde el 2018, la idea del encargado del lugar era poner una madera entre el escenario y la platea, que cumpliera una función: tapar el foso de orquesta (el espacio generalmente frente del escenario, bajo nivel en el que se disponen los músicos, usualmente ubicados de espaldas al público) y ampliar el escenario.

Lo cierto es que la obra se demoró y en su momento el propio dueño del teatro contó: "No me habilita la Municipalidad. Es un tema de trámites, porque a partir del accidente me empezaron a pedir planos. Hay cumplimientos burocráticos, está todo en vías de realizarse, pero hay un tema administrativo. Dependo de los tiempos de la Municipalidad, porque corro el riesgo de que si hago algo me clausuren el teatro, antes no pasaba nada, pero hoy en día, hay que esperar a cumplimentar los papeles y en eso estamos", dijo.

Ahora la fosa se tapó y los artistas que pasaron por el teatro, como Daniel Agostini y Piñón Fijo, ya pisaron el mismo lugar donde cayó Denis.

Piñón Fijo en el teatro donde cayó Sergio Denis

"La fosa está cerrada con una estructura desarmable, tal cual estaba previsto", dijo el dueño. Mientras tanto Sergio Denis sigue en el ALCLA, en el barrio de Belgrano. "Está bien físicamente. Nosotros no tenemos nada para hacer. La reacción debe venir de él, no hay otra manera", dijo Carlos, su hermano.