¿Qué motivó su enojo? Simplemente, se molestó por el video Jefes de Youtube, una suerte de parodia que hicieron varios youtubers –Yao Cabrera, Yolo, Nando, Cande, Juanpa, Javi Ayul y Sasha- de Tumbando el Club –un tema de Neo en el que colabora Duki cuyo clip obtuvo más de 100 millones de reproducciones (¡!).

Tumbando el club - duki

Irritadísimo por la sátira, la cual entendió como una provocación directa y personal, el artista ya había increpado a Yao Cabrera: “¿Cómo vas a poner mi cara en tu video estúpido de mierda? (…). Te voy a cruzar algún día y te voy a agarrar por Palermo, en algún lado. Yo sé que te refugias en zona norte en tu casita privada con toda esa gente de mierda”.

Jefes de Youtube - Yao Cabrera

Ahora, y de una forma casi azarosa, su nuevo adversario es Javi Ayul. “Pedazo de giles, estoy con mi familia, en el cumpleaños de mi vieja. Estoy sentado comiendo tranquilo y justo me entero que estoy a la vuelta de la casa del pelotudo este, y me tengo que comer un momento de mierda por ustedes”, anunció en una historia de Instagram.

Cumpliendo con su amenaza, Duki se dirigió al departamento de Ayul. “La concha de tu madre, estoy acá, bajá. Mirá, pedazo de gato, la concha de tu madre, estoy acá en tu casa. Bajá, cagón. ¡Bajá, bajá!", arremetió.

Segundos más tardes, no dudó en argumentar su furia hacia los youtubers: “Malas personas, la cantidad de mujeres que bardearon ustedes. Es más, si quieren doy nombre y los escracho en dos segundos”.

duki amenaza a Ayul

A pesar de no encontrar a quien sería su oponente –“me enteré que te mudaste”-, Duki dejó una advertencia: “No me rompan más las bolas, ya les di la fama que querían. Igual yo sé que las cosas en la vida vuelven y algún día van a estar caminando por Palermo, por acá, y les voy a meter un buen manotazo de atrás, un buen bife, un churrasquito en la nuca. Les voy a decir: 'Papi, aprendé a respetar y pórtese bien'".

Un poco más relajado, el artista trató de mostrarse como Mauro Lombardo y no como el influencer en el que se convirtió: “Yo soy una persona como las demás, que esté ‘pedado’ no significa que me pueden faltar el respeto. Duki es Duki pero también es Mauro, si me cruzan por la calle y me decís: 'Duki puto', voy a ir y te voy a pegar un bife porque las cosas se manejan así”.

“¿Por el hecho de que esté expuesto me tengo que bancar que me falten el respeto, que hablen de mí y que digan cosas que no son? No es así. Yo no estoy jodiendo, estoy hablando en serio”, sentenció.

Duki más tranquilo

