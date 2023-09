Tenso cruce entre Tomás Holder y Marcelo Tinelli en el Bailando 2023

“Ante todo bienvenida Gise, qué linda estás. Te voy a decir una cosa, te extrañé esta semana. Porque estoy con el tema de los pies. Yo no sé si a partir de verte a vos se me vinieron todos los temas juntos a los pies. El otro día me dice mi médico ‘tenés pie plano, te tenés que hacer ver’”, comenzó diciendo el conductor.

A partir de allí comenzó un ida y vuelta entre ambos vinculado con los posibles tratamientos de la podología. No obstante, todo se terminó cuando el conductor aseguró que “le calienta que le toquen los pies” y Holder abandonó su lugar en el streaming para acercarse a Tinelli.

Ambos se encontraron cara a cara e intercambiaron crudas palabras que generaron un ambiente de tensión expectante en el estudio. “No hay padrastro. Mamá es mía”, dijo visiblemente enojado Tomás Holder.

Marcelo Tinelli no se quedó atrás: “¿Qué te crees que estas en la cuna vos? Semejante grandulote y ‘mamá es mía’ decís? Dedicate a otra cosa”. “La tintura te afectó un poco, me parece”, repitió Holder, y agregó: “La cama solar me afectó la cabeza a mí y estoy un poco loco”.

Finalmente, Gisella intentó calmar la situación entre su hijo y el famoso conductor al asegurar que puede dedicarles tiempo y amor a ambos: “Hay amor para los dos. Yo los puedo masajear a los dos”, concluyó.