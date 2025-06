Leticia Brédice contó el preocupante motivo por el que hace terapia todos los días

"Es muy difícil, me fascina mi profesión. Por suerte, hago terapia todos los días, hago gimnasia porque la realidad está brava", se sinceró Leticia, en una nota con Puro Show, para El 13.

"Me encantaría ir a una plataforma, es un pedido de trabajo. Me duele mucho no tener trabajo y que esté cerrado el Incaa. Soy apolítica, necesito trabajar. Me interesa lo que esté pasando con la realidad, parece mentira que manifestarse esté mal y la violencia que se ejerce con gente que va a pedir una realidad", manifestó Brédice.

“Es un pedido de trabajo, por supuesto. Estoy en la televisión, ¿cómo no voy a aprovechar? Necesito trabajar, ¡vamos las plataformas! Acá estoy”, explicó, con atino, la actriz.

EN PRIMERA PERSONA

"Tuve mi etapa de querer hacerme la rebelde. Pero ahora estoy en un momento en que me siento honesta, y me gusta serlo. Desde que soy muy chiquita siempre quise ser actriz y no todo el mundo tiene la suerte de saber, cuando es chiquito, lo que quiere ser. Y que se te de sin tener a nadie porque, en mi familia, son todos laburantes", compartió Leticia, días atrás, invitada a Angel responde, por Bondi Live.

"Me gustaría hacer una serie de mujeres, mezclada con amores, de las mujeres que no pueden tener más hijos. Meterse con cosas dolorosas pero con humor y con gente talentosa. Yo trabajaría con cualquier actor, me gustan todos", aseguró Brédice, totalmente dispuesta a volver al ruedo, con todo.