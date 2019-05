Terrible cruce tuitero entre Marcela Tinayre y Jorge Rial

La farándula se refirió al casamiento y cada uno hizo un comentario, aunque el que no le cayó para nada bien al conductor fue el de Marcela Tinayre. Todo comenzó cuando la hija de Mirtha Legrand opinó de la boda en Las Rubias, el ciclo que conduce en Net TV, y lanzó picante: “La verdad es que Romina es bellísima y encantadora persona. Que a él le dé un baño de bondad, me encantaría”.

También Marcela Tinayre había cuestionado la actitud del periodista de prohibir los celulares en su boda: “Qué gracioso; un hombre que habla de todo el mundo, que pida eso para su casamiento”, aseguró, irónica.

“Mirá vos, todo lo que no aplica él, ¡qué increíble! Después si lo hacés vos, te dicen que censurás”, continúo en el ciclo de Net TV.

Claro que esa opinión, la de la bondad, parece que no le gustó demasiado al conductor de Intrusos. La frase despertó la ira de Rial, quien salió al cruce con todo a través de Twitter, donde escribió: “A mí me encantaría que le dé un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija @ViaJuani”.

Embed A mi me encantaría que le de un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso algo de humildad a su hija @ViaJuani https://t.co/gG3BM2U77v — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de abril de 2019

Ayer, un día después del mensaje de Jorge, Marcela decidió responder al ver las postales del casamiento en la clásica sección de “pasando revista” que realizaban en Las Rubias: “Ah, ahora que veo las fotos me acordé porque sino, perdón, pero no me acuerdo de Jorge Rial”, arrancó a pura ironía.

ADEMÁS:

“Me acordé que twitteó de todo, ¿qué sé yo? alguna gente se enojó. En el fondo, lo que yo quise hacer es alabar mucho a su mujer, Romina, que me parece divina, una mujer inteligente, con un gran sentido humano y solidaria. Dije ‘ojalá que te contagie las cosas buenas que ella tiene’. ¡Te agarraste para el culo Jorge Rial, para el culo!”, expresó indignada.

Y concluyó con sarcasmo: “La verdad es que me da mucha pena porque todo lo que escribiste da como un espíritu de venganza. No sabía que era vengativo...”.

La pelea entre ellos no es de ahora, ya varias veces se cruzaron. La más picante fue cuando la revista Paparazzi publicó en su portada las fotos de Juanita Viale a los besos con Martín Lousteau mientras la hija de Marcela estaba embarazada de Manguera Valenzuela. En ese momento se pelearon fuerte, pero lo cierto es que las fotos fueron tomadas en la vía pública por lo que no pudo decir demasiado.

Ahora Rial no respondió al descargo, tal vez entendió que en esta, pifió...