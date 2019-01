La sangrienta segunda temporada se estrenará el 18 de enero; aunque Frank intenta dejar atrás su pasado violento, el destino lo lleva de regreso a su antigua vida con una nueva misión y un compañero que jamás pidió

Si la primera temporada de Marvel - The Punisher nos pareció brutal y violenta, en trailer de las nuevos episodios no muestra que el ex marine convertido en vigilante, Frank Castle (Jon Bernthal) vuelve con el doble de la furia, aunque él intente alejarse de su pasado bélico.