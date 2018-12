Esta situación indignó a Thelma, quien describió la situación y compartió su desazón a través de Instagram: "Por su doble nacionalidad, Brasil es el único refugio legal que Juan Darthés tiene para que no se lo lleven de los pelos a Nicaragua".

"Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para dar inicio al camino legal. Cuando me recriminan '¿por qué también lo denunciaron públicamente? No era necesario', yo me pregunto si son capaces de contemplar todo el panorama antes de formular esa oración", explicó.

Por otra parte, la actriz dejó una interesante reflexión: "'Esperá a que la Justicia actúe', me dicen. ¿Qué Justicia?".

thelma ig

