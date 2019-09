Anahí de la Fuente tiene 28 años y es maquilladora profesional, comunicadora y performer. En junio de 2017, comenzó a trabajar en el Centro Cultural San Martín como Community Manager. El 13 de marzo, tras realizar la denuncia, no recibir respuesta alguna y dejar de asistir al trabajo por el acoso constante, recibió un telegrama firmado por el propio titular en el que le informaban que había sido desvinculada por las reiteradas ausencias.

Durante la rueda de prensa, manifestó que no se mencionó el nombre del denunciado “para no darle más protagonismo” pero que el caso ya está en la justicia, del cual aseguró que “irá a juicio oral”.

Hace unos meses Diego Pimentel renunció a la dirección del complejo teatral debido a diversas denuncias de mujeres que trabajaban bajo su orbita.

Las frases de Anahí de la Fuente

• "El denunciado ya fue anunciado anteriormente en otros medios y su nombre ya es de público conocimiento. La idea no es darle protagonismo, si no que sepan que vamos a ir a juicio, no hay nada más que aclarar."

• “Me quedé sin trabajo y sigo sin trabajo. Ya es público que esta persona renunció a su cargo. A mi lo que me interesa es recuperar mi trabajo y no tuve ninguna respuesta de la institución."

• “Ellas se acercaron a mí, a raíz de una nota donde se hizo pública mi identidad. Les tengo que agradecer mucho por acompañarme y saber que me van a seguir acompañando. Y si bien lograron quitarme mi sustento económico y mi autoestima, no van a tocarme nunca más.”

• “Prefiero no volver a hablar de lo que pasó. Eso ya salió en los medios anteriormente y es muy doloroso. Sufrí acoso sexual, abuso laboral y maltrato.”

• “Yo denuncié, mandé el telegrama al Centro Cultural San Martín, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Cultura de la Nación, no tuve ninguna respuesta y me echaron a los pocos días.”

• “Todo pasó a los pocos meses de entrar, cuando la persona entró más en confianza conmigo. Ocurrió todo adentro del recinto laboral y algunos eventos por fuera del centro pero que eran parte del mismo.”

• “Me tomó un tiempo hacer la denuncia porque no es una decisión fácil pero estoy totalmente segura de la visibilización porque es violencia machista y esta persona es docente y da clase.”

• “Hay otras víctimas en la misma situación que yo.”

• “No lo nombré por lo judicial y por una decisión mía.”

• “El Colectivo me apoyó muchísimo.”

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.