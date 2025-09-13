Espectáculos |

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente: los detalles

Chocó con su moto contra un auto y fue internado con pronóstico reservado. En las últimas horas debió ser sometido a una intervención quirúrgica. Lo acompañan su hermana y su expareja Daniela Celis.

Thiago Medina, exparticipante de la edición 2022 de Gran Hermano, sufrió un grave accidente cuando circulaba en su moto y fue internado de urgencia en un hospital del distrito bonaerense de Moreno. Su pronóstico es reservado, según informó su expareja, Daniela Celis, que lo acompaña junto a la hermana del joven.

Celis, con quien Medina tiene dos gemelas -Aimé y Laia-, compartió la angustiante noticia a través de sus redes sociales: "Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Sólo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo".

Thiago Medina particip&oacute; en la edici&oacute;n 2022 de Gran Hermano.

Poco después, en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Daniela agregó: "No sé qué pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos".

En la madrugada de este sábado, Celis informó que fue operado y en el procedimiento le extirparon el bazo, uno de los órganos comprometidos. “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”, indicó su expareja en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando el parte médico actualizado. Está delicado y esperando a que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida”.

La historia publicada en la madrugada de este s&aacute;bado por Daniela Celis.

Según trascendió en las últimas horas, Medina chocó con su moto contra un auto sobre la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez. "Fue un accidente muy fuerte, voló por arriba del auto. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó, qué provocó ese accidente; si una mala maniobra de del vehículo que iba adelante o si se lo comió”, contó Ángel de Brito.

La noticia generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oraciones en sus redes sociales y expresó: "Vamos, todo va a estar bien".

Thiago Medina, vale recordar, fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis, y su relación continuó fuera de la casa. En mayo pasado, la pareja confirmó su separación.

La familia y amigos de Thiago esperan un nuevo parte médica, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el joven.

