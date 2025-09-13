Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente: los detalles

Celis, con quien Medina tiene dos gemelas -Aimé y Laia-, compartió la angustiante noticia a través de sus redes sociales: "Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Sólo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo".

Captura de pantalla 2023-01-16 a las 09.41.32.png Thiago Medina participó en la edición 2022 de Gran Hermano.

Poco después, en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, Daniela agregó: "No sé qué pasó. Lo único que pido es una cadena de oración entre todos".

En la madrugada de este sábado, Celis informó que fue operado y en el procedimiento le extirparon el bazo, uno de los órganos comprometidos. “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”, indicó su expareja en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando el parte médico actualizado. Está delicado y esperando a que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida”.

capturadanielcelis La historia publicada en la madrugada de este sábado por Daniela Celis.

Según trascendió en las últimas horas, Medina chocó con su moto contra un auto sobre la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez. "Fue un accidente muy fuerte, voló por arriba del auto. No se sabe con precisión qué fue lo que pasó, qué provocó ese accidente; si una mala maniobra de del vehículo que iba adelante o si se lo comió”, contó Ángel de Brito.

La noticia generó una ola de preocupación entre sus seguidores y excompañeros de Gran Hermano. Julieta Poggio, también exparticipante del reality, se sumó a los pedidos de oraciones en sus redes sociales y expresó: "Vamos, todo va a estar bien".

Thiago Medina, vale recordar, fue uno de los participantes más queridos al inicio del Gran Hermano 2022, que finalmente ganó Marcos Ginocchio. Durante el programa, conoció a Daniela Celis, y su relación continuó fuera de la casa. En mayo pasado, la pareja confirmó su separación.

La familia y amigos de Thiago esperan un nuevo parte médica, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para el joven.