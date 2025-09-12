Natalia Oreiro: un médico le recomendó dejar la actuación

Naty recordó el particular encuentro que tuvo con un iridólogo -una especialidad de la medicina alternativa que analiza el iris del ojo para determinar el estado de salud de una persona- que, al revisarla, le advirtió que su estado era muy malo y que atravesaba graves problemas en su vida "Está llorando mucho todos los días porque tiene una circunstancia. Cambie de profesión” le explicó.

En el marco de las entrevistas que dio para promocionar su protagónico en la película "La mujer de la fila", la actriz recordó se encontraba grabando una serie, en la que su personaje atravesaba muchos conflictos, y por ese motivo su cuerpo reflejaba ese estado de complejidad emocional.

“El médico no sabía quién era yo, e insistía en que me encontraba muy mal. En ese momento no era un año particularmente triste ni un período de tristeza en mi vida” explicó Natalia, que aseguró que le decía al iriólogo “Y yo le decía: ‘No, yo estoy bien’”.

La ex "Muñeca Brava" le explicó que era ella actriz y que se encontraba en pleno proceso de rodaje, pero el escucharla atentamente, el especialista le dio una insólita devolución “Usted le manda una información al cerebro o a su cuerpo de que está llorando y está sufriendo, y su cuerpo no puede decir: ‘Ah, porque usted es actriz’. No lo puede disociar”.

Finalmente, la actriz llegó a la conclusión de que todo lo que se consume, películas de terror, noticieros. entre otras, repercute de forma negativa en el estado integral de la salud “Si ves películas de terror o muchos noticieros violentos, donde todo es violencia, te genera esa sensación. Hay que tener cuidado con lo que uno ve” aseguró.