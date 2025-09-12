L-Gante explota contra Wanda Nara: "En la cama éramos 200"

En una entrevista con Caras TV, L-Gante desmintió a Wanda y reveló cómo fue realmente la intimidad entre ambos. “Está en modo guerrillera conmigo, por eso tiró cosas. Yo me enamoré de ella, pero después hubo algo que disminuyó un poco. Los dos aprendimos en el ámbito sexual, siempre uno tiene algo para enseñarle al otro. En el sexo éramos 200”, lanzó, dejando en claro que la pasión fue total.

La relación con Zaira Nara

El cantante también compartió algunos episodios de su convivencia temporal en el lujoso Chateau Libertador, propiedad de la empresaria. Contó que una mañana, Wanda lo dejó solo y él terminó abriendo la puerta a Zaira Nara en bata y bóxer. Lejos de incomodarse, la modelo lo invitó a tomar unos mates hasta que llegara su hermana, mostrando que la situación fue más relajada de lo que muchos imaginaron.

Otro punto caliente fueron las propuestas millonarias de Wanda, incluyendo una Ferrari a cambio de matrimonio, que L-Gante rechazó. “¿A quién le llega una propuesta así? Pero no me dejo llevar por lo fácil. No me gustó que me quiera convencer de esa manera”, declaró, visiblemente molesto.

Las redes sociales explotaron tras estas declaraciones, con usuarios defendiendo al cantante y criticando a Wanda por intentar “dejar mal parados a sus ex”. Entre acusaciones cruzadas, confesiones íntimas y ofertas imposibles, la relación entre L-Gante y Wanda Nara parece estar lejos de llegar a un final pacífico.