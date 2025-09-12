Por qué Matías Martín se hizo una vasectomía: "Siento que ya está"

"Voy a cumplir 55 años, tengo tres pibes y me parece que ya está...", comenzó a contar Matías, sobre su decisión personal de "cerrar la fábrica", al aire de Todo pasa, su programa en Urbana Play. "Los llamé a mis amigos porque estaban muy cebados con el tema, ya que me lo venían recomendando. Y les dije que me pasen el número del doctor".

"Fui con el profesional y lo hice. Tardé media hora y no sentí dolor... Lo primero que tenés que hacer es un prequirúrgico, como cualquier operación. Después vas, te cortan los dos cablecitos y después hay que hacer un análisis para certificar que ya no hay más espermatozoides", describió Martín, sobre el procedimiento médico.

"Cuando yo fui padre a los 29 años, había una paternidad muy deseada. Ahora es una tendencia mundial en la que se espera más. Es más normal tener el primer hijo a los 40/45 año. De hecho, hay más gente sola que con familia en la ciudad. Hay un montón de estadísticas que respaldan estos datos", amplió, el conductor.

EL CASO QUE SORPRENDIÓ A MARTIN

Hay un hecho real que a Matías le llamó mucho la atención y que se lo contó el médico que le hizo la intervención quirúrgica. Porque el especialista le contó el caso de un paciente que con 17 años le pidió hacerse la vasectomía y el profesional se negó a realizarsela. "´Vení cuando seas mayor de edad, ahora no te vas a hacer´, le dijo el doctor. Es verdad que mucha gente joven elige hacerse la vasectomía, no es mi caso", manifestó.

Matías Martín, nota Matías con sus 3 hijos y con su ex mujer, Natalia Graciano.

Y un dato que sumó Matías es que, en medio de su proceso personal, le preguntó a Alberto Cormillot si se la haría la Vasectomía, teniendo en cuenta que fue padre a los 83 años, y quedó impactado con la respuesta del nutricionista: "Le pregunté a Cormillot y me dijo que no. Y me contó el proceso que realizó para ser padre a su edad, muy piola también".