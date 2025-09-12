Los invitados de Mirtha Legrand, Juana Viale y la Peña de Morfi de este fin de semana

Completarán la mesaza la actriz y cantante Elena Roger, la actriz y bailarina Magui Bravi, la periodista y politóloga Guadalupe Vázquez, y el chef Osvaldo Gross, encargado de ponerle sabor al encuentro.

El domingo 14, Juana Viale toma la posta con Almorzando con Juana a las 13:45 en El Trece, reuniendo a un grupo de artistas y especialistas de lo más variado. La mesa contará con Silvia Kutika, protagonista de la obra Al fin y al cabo es mi vida; el joven galán Vico D’Alessandro; el humorista Ezequiel Campa; el cantante y compositor Cae, y el periodista deportivo Juan Fossaroli, experto en automovilismo y seguimiento de la F1.

La Peña de Morfi

Por otro lado, la música tendrá su espacio en La Peña de Morfi el domingo 14 a las 12 por Telefe, con Lizy Tagliani y Diego Leuco al frente. Los televidentes podrán disfrutar de la primera visita de José Luis “El Puma” Rodríguez, además de la actuación del grupo Los Palmeras, la presencia de Sandra Mihanovich, y el cierre a pura energía con El Zar, en un programa que mezcla ritmos y emociones.

Con mesas cargadas de debate, anécdotas, música y humor, estos tres programas prometen un fin de semana televisivo que combina política, entretenimiento y talento internacional.